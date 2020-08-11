Студентов и преподавателей обяжут носить маски в российских вузах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Студентам и сотрудникам вузов потребуется носить маски в образовательных учреждениях. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

Физкультура в высших учебных заведениях будет организована на свежем воздухе.

"Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций", – сообщил Фальков в ходе совещания президента России с членами правительства.

Ранее было названо условие, при котором студенты смогут посещать очные лекции. Специалисты ожидают сезонного всплеска заболеваемости осенью, в том числе из-за начала учебы в вузах, поскольку студентам придется проводить много времени в одном помещении.

Кроме того, сообщалось, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. Они будут проходить в учебных учреждениях с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.