Студентов и преподавателей обяжут носить маски в российских вузах

12:59
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Студентам и сотрудникам вузов потребуется носить маски в образовательных учреждениях. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.
Физкультура в высших учебных заведениях будет организована на свежем воздухе.
"Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций", – сообщил Фальков в ходе совещания президента России с членами правительства.
Ранее было названо условие, при котором студенты смогут посещать очные лекции. Специалисты ожидают сезонного всплеска заболеваемости осенью, в том числе из-за начала учебы в вузах, поскольку студентам придется проводить много времени в одном помещении.
Кроме того, сообщалось, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. Они будут проходить в учебных учреждениях с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: