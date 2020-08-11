Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:59

Студентов и преподавателей обяжут носить маски в российских вузах

общество образование

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Студентам и сотрудникам вузов потребуется носить маски в образовательных учреждениях. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

Физкультура в высших учебных заведениях будет организована на свежем воздухе.

"Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций", – сообщил Фальков в ходе совещания президента России с членами правительства.

Ранее было названо условие, при котором студенты смогут посещать очные лекции. Специалисты ожидают сезонного всплеска заболеваемости осенью, в том числе из-за начала учебы в вузах, поскольку студентам придется проводить много времени в одном помещении.

Кроме того, сообщалось, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. Они будут проходить в учебных учреждениях с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать