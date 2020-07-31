Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в вузах

31 июля, 21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в высших учебных заведениях. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В представленном документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий – входной фильтр, бесконтактная термометрия учащихся, педагогического состава и персонала два раза в день, гигиеническая обработка рук антисептиками", – указано на сайте ведомства.
Согласно документу, иностранные студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в РФ. При этом на 10–12-й день им должны провести ПЦР-исследование на коронавирус.
В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. Кроме того, в ведомстве призывают ограничить контакты между студентами разных групп.
Еще одна рекомендация затрагивает порядок работы педагогов старше 65 лет или тех, у кого есть хронические заболевания. Они будут проводить занятия дистанционно.
В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп.
Помимо этого, в перечне рекомендаций Роспотребнадзора определяется формат дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования в корпусах университетов и иных высших учебных заведений.
Как ранее рассказали в министерстве образования и науки Российской Федерации, в вузах станет обязательным ношение масок. Данное требование не коснется только тех студентов и преподавателей, у которых подтвердится наличие антител к коронавирусу.
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