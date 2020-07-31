Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

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Ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Как заявил глава министерства Валерий Фальков, это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что обеспечить студентов и преподавателей средствами защиты должны университеты.

По словам Фалькова, студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок. Однако нужно будет предоставить соответствующую справку, добавил Фальков. Также при чтении лекций преподаватели могут быть без масок.

Еще одно нововведение – обязательное измерение температуры в вузе. Кроме того, в аудиториях появятся специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.

Иностранные студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10–12-й день после прибытия в страну. После этого они могут быть допущены к занятиям.

Для тех, кто въехать не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, тоже придется сдать тест на коронавирус.

Министр обратил внимание на то, что вузы вправе сами решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре. По его словам, они могут сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% вузов РФ готовы начать учебный год с 1 сентября, заключил Фальков.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что учебный год в России стартует 1 сентября в обычном формате. Она призвала обеспечить проведение линеек при соблюдении противоэпидемических мер. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко уточнял, что в российских школах не будут осенью отменять Всероссийские проверочные работы. Он объяснил, что из образовательного процесса нельзя убирать более или менее объективную систему оценивания.

Минобрнауки утвердило порядок удаленного проведения защит диссертаций. Участвовать смогут не более двух третей членов совета. На заседаниях могут также присутствовать участники, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. Участие соискателя ученой степени в дистанционном формате не предполагается. Обязательно должна вестись аудио- и видеотрансляция заседания.