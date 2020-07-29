Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате – Голикова

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Учебный год в России стартует 1 сентября в обычном формате, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах", – доложила она.

Вице-премьер призвала обеспечить проведение линеек при соблюдении противоэпидемических мер.

Голикова добавила, что 92% вузов страны готовы начать учебу с 1 сентября, остальные – с 12 числа.

Ранее аналогичную информацию по школам рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, вводить дистанционное обучение не планируется.

Кравцов уточнял, что традиционные школьные линейки в стране проведут 1 сентября. В министерстве отметили, что формат линеек будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Министр подчеркнул, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы школ в условиях пандемии. В них говорится, что перед открытием учреждений необходима генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности нужно будет сократить число обучающихся в классе.

Ведомство призывает исключить объединение разных классов в одну группу продленного дня. По-прежнему запрещены мероприятия. Упоминаются также рекомендации касательно обеззараживания воздуха, проветривания помещений и дезинфекции.