Формат школьных линеек будет зависеть от эпидситуации в регионах РФ

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Формат проведения школьных линеек 1 сентября будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе, передает ТАСС со ссылкой на горячую линию Минпросвещения.

"Пока планируем традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе. Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидемобстановки конкретно в каждом регионе", – отметили в ведомстве.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что при проведении традиционных линеек школам необходимо будет подготовиться с точки зрения соблюдения санитарной безопасности. Руководитель ведомства подчеркнул, что от очного формата первого дня учебного года отказываться не собираются.

В Москве с 13 июля будут отменены ограничения на работу образовательных учреждений. Мера проводится в рамках нового этапа снятия ограничений, который объявил мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля.

В Подмосковье образовательные учреждения снова заработают с 1 августа, что следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы образовательных учреждений для детей. В частности, в каждом здании будет проведена генеральная уборка с применением средств дезинфекции. Сохраняется запрет на проведение мероприятий. При входе в здание будут установлены дозаторы с антисептиками. В помещениях оборудуют приборы для обеззараживания воздуха.