Традиционные школьные линейки в РФ пройдут 1 сентября

15:11
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
В России все-таки проведут традиционные школьные линейки в День знаний, 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". При этом он подчеркнул, что образовательным организациям предстоит обеспечить меры безопасности из-за коронавируса.
"Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Но от линеек мы не откажемся", – заявил министр.
Накануне Кравцов заявил, что традиционных школьных линеек 1 сентября 2020 года не будет, они будут проведены в другом формате. В пресс-службе Минпросвещения позже пояснили журналистам, что отказываться от традиционных линеек не будут.
Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу образовательных учреждений с 13 июля. Это значит, что студенты смогут посещать вузы, а абитуриентам и выпускникам разрешат сдавать экзамены в очной форме. Конкретное решение о формате остается в ведении Минобрнауки РФ и администрации учебных заведений.
Кроме того, в Москве отменяется запрет на работу учреждений дополнительного образования. К ним относятся спортивные, музыкальные и художественные школы, а также секции и кружки.
Наконец, в привычном формате начнут функционировать общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа на базе столичных школ пройдет единый государственный экзамен (ЕГЭ), а уже с 1 сентября в учреждениях будут готовы принимать учеников для очного образовательного процесса.
В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля, как сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.
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