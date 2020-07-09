Традиционные школьные линейки в РФ пройдут 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В России все-таки проведут традиционные школьные линейки в День знаний, 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". При этом он подчеркнул, что образовательным организациям предстоит обеспечить меры безопасности из-за коронавируса.

"Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Но от линеек мы не откажемся", – заявил министр.

Накануне Кравцов заявил, что традиционных школьных линеек 1 сентября 2020 года не будет, они будут проведены в другом формате. В пресс-службе Минпросвещения позже пояснили журналистам, что отказываться от традиционных линеек не будут.

Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу образовательных учреждений с 13 июля. Это значит, что студенты смогут посещать вузы, а абитуриентам и выпускникам разрешат сдавать экзамены в очной форме. Конкретное решение о формате остается в ведении Минобрнауки РФ и администрации учебных заведений.

Кроме того, в Москве отменяется запрет на работу учреждений дополнительного образования. К ним относятся спортивные, музыкальные и художественные школы, а также секции и кружки.

Наконец, в привычном формате начнут функционировать общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа на базе столичных школ пройдет единый государственный экзамен (ЕГЭ), а уже с 1 сентября в учреждениях будут готовы принимать учеников для очного образовательного процесса.

В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля, как сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.