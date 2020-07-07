Депутат раскрыл детали законопроекта о дистанционном обучении в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал про новый законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме, передает ИА "НСН".

Он сообщил, что в законопроекте будет прописано, что дистанционная форма обучения в рабочих условиях вводится только как добровольная основа. Депутат подчеркнул, что на этом будет сделан особый акцент, чтобы преподаватели могли быть уверены, что правительство не настаивает на внедрении данной системы образования как основной.

"Согласно законопроекту, дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте", – заявил депутат.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство не рассматривает вариант полного перевода обучения студентов в России в дистанционный формат в будущем.

Афанасьев напомнил, что в России существуют только очная, заочная и очно-заочная формы обучения. Он подчеркнул, что по некоторым специальностям образование принципиально не может быть получено в дистанционном формате. Афанасьев уточнил, что очная форма обучения обязательно должна сохраниться в том числе в медицинской сфере.

