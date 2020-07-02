В Минобрнауки не рассматривают вариант полного перевода обучения в дистанционный формат

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Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривает вариант полного перевода обучения студентов в России в дистанционный формат в будущем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

Он заявил, что закон не предполагает того, чтобы дистанционная форма обучения могла заменить первичный формат получения высшего образования. Афанасьев напомнил, что в России существуют только очная, заочная и очно-заочная формы.

"Наш министр очень четко об этом говорил – ничто не заменит традиционное образование. Дистанционные технологии дают еще один канал получения знаний, еще один канал взаимодействия, расширяют возможности студента по получению дополнительных знаний и компетенций", – сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что по некоторым специальностям образование принципиально не может быть получено в дистанционном формате. Афанасьев уточнил, что очная форма обучения обязательно должна сохраниться в том числе в медицинской сфере.

"Как можно обучить дистанционно медика, хирурга, инженера-транспортника? При всех новых интересных возможностях никто не отказывается от классической формы. Здесь позиция министерства очень четкая. Никакой речи исключительно о переводе на дистанционный формат быть не может", – отметил замминистра.

Ранее Афанасьев рассказал, что российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года до нормализации эпидемической ситуации в регионе. При этом он уточнил, что на сегодняшний день министерство рассчитывает начать учебный год 1 сентября.

Министр культуры Ольга Любимова ранее также заявляла, что творческие вузы готовы начать учебный год в привычном формате. По ее словам, к этому готовы и министерство культуры, и сами высшие учебные заведения.

