Названы 100 лучших вузов России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Лучшим вузом страны в 2020 году назвали Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

"Из 100 участников рейтинга 38 вузов представляют Москву, 13 – Санкт-Петербург. Из нестоличных вузов самым успешным в рейтинге оказался екатеринбургский Уральский федеральный университет имени Ельцина (четвертое место)", – сообщили авторы исследования.

Вторую позицию в топе занял Московский государственный университет имени Ломоносова, а третью – Московский физико-технический институт.

Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова был признан лучшим вузом России по рейтингу Quacquarelli Symonds. Это образовательное учреждение расположилось на 74-м месте – рекордном для университетов и академий РФ.

