РНИМУ имени Н. И. Пирогова стал лучшим среди российских вузов в зарубежном рейтинге

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Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова стал лидером среди российских вузов в британском рейтинге The Times Higher Education по критерию "Хорошее здоровье и благополучие", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Среди всех университетов он занял 65-е место в списке. На втором месте среди российских вузов оказался Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова. В общем рейтинге он взял 95-е место.

"Всего в этом году в рейтинг вошли 620 вузов из различных государств, что почти на 200 больше, чем в первом списке", – рассказали в пресс-службе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Всего в рейтинг вошло 39 образовательных учреждений из России. Во вторую сотню списка Times Higher Education вошли еще четыре российских вуза. Среди них – Рязанский, Казанский и Самарский государственные медицинские университеты, а также Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Ранее в РНИМУ запустили акцию "Добро у нас в крови". В ее рамках студенты вуза, проживающие в общежитии, смогли сдать кровь и помочь в условиях пандемии коронавируса.