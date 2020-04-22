РНИМУ имени Н. И. Пирогова стал лучшим среди российских вузов в зарубежном рейтинге

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова стал лидером среди российских вузов в британском рейтинге The Times Higher Education по критерию "Хорошее здоровье и благополучие", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Среди всех университетов он занял 65-е место в списке. На втором месте среди российских вузов оказался Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова. В общем рейтинге он взял 95-е место.
"Всего в этом году в рейтинг вошли 620 вузов из различных государств, что почти на 200 больше, чем в первом списке", – рассказали в пресс-службе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
Всего в рейтинг вошло 39 образовательных учреждений из России. Во вторую сотню списка Times Higher Education вошли еще четыре российских вуза. Среди них – Рязанский, Казанский и Самарский государственные медицинские университеты, а также Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
Ранее в РНИМУ запустили акцию "Добро у нас в крови". В ее рамках студенты вуза, проживающие в общежитии, смогли сдать кровь и помочь в условиях пандемии коронавируса.
РНИМУ имени Пирогова проводит акцию "Добро у нас в крови"
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