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Общество

21:19

Большая неделя донора началась в РНИМУ имени Пирогова

город общество

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Пирогова

Акция "Большая неделя донора" началась в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, сообщает пресс-служба учреждения. Она будет идти до 25 октября.

Участвовать в ней может любой желающий. Переливание необходимо для лечения взрослых и детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.

Можно будет не только сдать кровь, но и пройти HLA-типирование и вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга. Второй мед первым в столице дал такую возможность без дополнительных проколов в вене.

Мероприятие проходит в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец". В 2019 году это уже вторая Большая неделя донора. Ее решили провести повторно из-за многочисленных просьб.

В городской клинической больнице № 52 стартовал девятый донорский марафон "Искусство дарить надежду". Он проходит при поддержке известных актеров и деятелей искусства. Сдать кровь можно до 1 ноября.

Для участников акции подготовили мастер-классы, поэтические утренники и мини-спектакли. Кроме того, в больнице можно будет получить пригласительные билеты в театры.

Сергей Собянин подчеркивал, что город ежедневно нуждается в 200 литрах донорской крови. Мэр поблагодарил доноров за то, что они "делятся самым важным".

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