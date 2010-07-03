В России предложили изменить правила прижизненного донорства

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Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил изменить правила изъятия органов у живых доноров, сообщает RT. Соответствующий документ он уже направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Согласно инициативе, быть прижизненными донорами органов (кроме костного мозга) смогут не только кровные родственники, как сегодня требует закон, но и фактические члены семьи. Речь, к примеру, идет о супругах или приемных родителях.

Как и раньше, согласие на донорство должно быть дано только на добровольной основе и при условии совместимости донора и реципиента по медицинским показателям.

"Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициативу поддерживает заместитель директора Института хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао. По его мнению, если правила прижизненного донорства изменят, у многих пациентов появится дополнительная возможность своевременно получить помощь.

Он также отметил, что ситуации, когда пациенту необходим орган, но из-за законодательных норм жена или муж не могут стать донорами, в трансплантологии встречаются нередко. Врач напомнил, что неродственное донорство успешно развито в некоторых зарубежных странах.

При этом специалисты отмечают, что, несмотря на возможный положительный эффект от разрешения "семейной" трансплантации, существует риск злоупотребления этой нормой. Они призывают законодательно подстраховать и доноров, и реципиентов от возможных рисков – например, от дачи согласия на донорство под давлением родственников или на коммерческой основе.

Летом сообщалось, что в России появится законодательная основа для донорства костного мозга. Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Поправки позволят развить эту сферу, определить механизмы ее финансирования и создать в России единый регистр доноров. Кроме того, они позволят России обмениваться реестрами доноров с зарубежными странами.

В 2018 году в России началась реорганизация сферы донорства и трансплантации костного мозга. Ее инициировала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она поручила Минздраву подготовить дорожную карту до 2030 года. За это время число потенциальных доноров костного мозга в регистре должно достичь 500 тысяч.