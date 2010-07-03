Москва ежедневно нуждается в 200 литрах донорской крови – Собянин

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столица ежедневно нуждается в 200 литрах донорской крови, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Национальный день донора отмечается сегодня в России, напомнил мэр. "Наука шагнула далеко вперед, но пока не нашла искусственной альтернативы компонентам крови. Москва, например, ежедневно нуждается в 200 литрах донорской крови", – отметил он. Собянин также поблагодарил доноров за то, что они "делятся самым важным", и пожелал им здоровья.

День донора отмечают в стране каждый год начиная с 2007 года. Дата приурочена к событию 20 апреля 1832 года – тогда впервые было удачно проведено переливание крови в России.

В столице с 11 по 19 апреля проходила Большая неделя донора. Помимо традиционной сдачи цельной крови, любой желающий мог пройти HLA-типирование и вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга.

По статистике Федерального медико-биологического агентства, Москва стала одним из лидеров по количеству почетных доноров в стране. Первое место удерживает Свердловская область: в 2017 и 2018 годах там зарегистрировали более 30 тысяч доноров.