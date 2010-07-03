Москвичей позвали на неделю донора

Жители столицы смогут поучаствовать в Большой неделе донора, которая пройдет с 11 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РНИМУ имени Пирогова.
Акция состоится в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец". Доноров будут принимать во все дни, кроме выходных.
Помимо традиционной сдачи цельной крови, любой желающий может пройти HLA-типирование и вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга.
Как отметили организаторы, РНИМУ первым в Москве организовал возможность вступления в Регистр во время сдачи цельной крови без дополнительных проколов в вене.
Кроме того, в вузе откроют консультативный центр, где горожане получат ответы на вопросы о донорстве крови, HLA-типировании и донорстве стволовых клеток крови.
Регистрировать доноров будут с помощью компьютера. "Если вы сдавали кровь у нас осенью 2018 года или зимой 2019 года, просто скажите об этом регистратору и весь процесс займет не более трех–пяти минут", – уточнили в пресс-службе.
Участники получат сувениры и подарки от Национального фонда развития здравоохранения. Всех доноров ждут в здании на улице Островитянова, дом 1, строение 2. Принимать кровь будут с 09:00 до 13:00.
Партнерами акции стали ГБУЗ Центр крови ДЗМ, Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения, Благотворительный фонд "Русфонд" и ООО "Фактор-книга".
Ранее стали известны регионы с наибольшим числом почетных доноров. В лидерах оказались Свердловская область, Подмосковье, Нижегородская область, Москва и Краснодарский край.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.