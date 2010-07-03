Москвичей позвали на неделю донора

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Пирогова

Жители столицы смогут поучаствовать в Большой неделе донора, которая пройдет с 11 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РНИМУ имени Пирогова.

Акция состоится в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец". Доноров будут принимать во все дни, кроме выходных.

Помимо традиционной сдачи цельной крови, любой желающий может пройти HLA-типирование и вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга.

Как отметили организаторы, РНИМУ первым в Москве организовал возможность вступления в Регистр во время сдачи цельной крови без дополнительных проколов в вене.

Кроме того, в вузе откроют консультативный центр, где горожане получат ответы на вопросы о донорстве крови, HLA-типировании и донорстве стволовых клеток крови.

Регистрировать доноров будут с помощью компьютера. "Если вы сдавали кровь у нас осенью 2018 года или зимой 2019 года, просто скажите об этом регистратору и весь процесс займет не более трех–пяти минут", – уточнили в пресс-службе.

Участники получат сувениры и подарки от Национального фонда развития здравоохранения. Всех доноров ждут в здании на улице Островитянова, дом 1, строение 2. Принимать кровь будут с 09:00 до 13:00.

Партнерами акции стали ГБУЗ Центр крови ДЗМ, Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения, Благотворительный фонд "Русфонд" и ООО "Фактор-книга".

Ранее стали известны регионы с наибольшим числом почетных доноров. В лидерах оказались Свердловская область, Подмосковье, Нижегородская область, Москва и Краснодарский край.