Названы регионы с наибольшим числом почетных доноров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва стала одним из лидеров по количеству почетных доноров в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Федерального медико-биологического агентства.
Лидерство удерживает Свердловская область – в 2017 и 2018 годах там зарегистрировали более 30 тысяч доноров. Уступают по этому показателю Московская и Нижегородская области, Москва и Краснодарский край.
В прошлом году нагрудным знаком "Почетный донор России" были награждены 15 523 донора. Донорами крови и ее компонентов в стране стали 1 305 593 человека.
В 2018 году столичным донорам повысили выплаты. Теперь за сдачу крови можно получить больше четырех тысяч рублей. Самых активных доноров в столице награждают знаком "Почетный донор Москвы". Такое звание дает право на льготы по оплате услуг ЖКХ, бесплатный проезд в транспорте и скидки на лекарства.
Сдать кровь и присоединиться к донорскому движению можно в 16 медицинских организациях столицы. Узнать о том, как подготовиться к донации, и найти ближайший донорский пункт можно на сайте департамента здравоохранения.
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