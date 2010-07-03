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10:20

Названы регионы с наибольшим числом почетных доноров

медицина

10:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва стала одним из лидеров по количеству почетных доноров в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Федерального медико-биологического агентства.

Лидерство удерживает Свердловская область – в 2017 и 2018 годах там зарегистрировали более 30 тысяч доноров. Уступают по этому показателю Московская и Нижегородская области, Москва и Краснодарский край.

В прошлом году нагрудным знаком "Почетный донор России" были награждены 15 523 донора. Донорами крови и ее компонентов в стране стали 1 305 593 человека.

В 2018 году столичным донорам повысили выплаты. Теперь за сдачу крови можно получить больше четырех тысяч рублей. Самых активных доноров в столице награждают знаком "Почетный донор Москвы". Такое звание дает право на льготы по оплате услуг ЖКХ, бесплатный проезд в транспорте и скидки на лекарства.

Сдать кровь и присоединиться к донорскому движению можно в 16 медицинских организациях столицы. Узнать о том, как подготовиться к донации, и найти ближайший донорский пункт можно на сайте департамента здравоохранения.

медицина

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