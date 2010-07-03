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15:56

В России регламентируют донорство костного мозга

общество медицина

15:56

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России появится законодательная основа для донорства костного мозга. Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Поправки позволят развить эту сферу, определить механизмы ее финансирования и создать в России единый регистр доноров, сообщает газета "Известия".

Минздрав приступил к разработке закона о донорстве костного мозга. Он позволит России обмениваться реестрами доноров с зарубежными странами. Сейчас в законодательстве РФ определен порядок донорства органов и тканей человека. Предлагается дополнить его пункты терминами "костный мозг и гемопоэтические стволовые клети".

В дальнейшем Минздрав планирует разработать отдельный закон для этой сферы, в котором будут регламентированы все процессы, касающиеся донорства, от забора материала до собственно трансплантации. Источники издания сообщили, что на подготовку и согласование закона уйдет в совокупности около двух лет.

В 2018 году в России началась реорганизация сферы донорства и трансплантации костного мозга. Ее инициировала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она поручила Минздраву подготовить дорожную карту до 2030 года. За это время число потенциальных доноров костного мозга в регистре должно достичь 500 тысяч.

В Москве с 11 по 19 апреля проходила Большая неделя донора. Акция состоялась в рамках донорского марафона практик "Достучаться до сердец".

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общество медицина

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