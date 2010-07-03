Донорский марафон пройдет в больнице № 52

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городской клинической больнице № 52 пройдет девятый донорский марафон "Искусство дарить надежду", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На этот раз акция пройдет при поддержке известных актеров и деятелей искусства. Все желающие смогут сдать кровь с 14 октября по 1 ноября.

Прием будут проводить на третьем этаже отделения переливания крови. С понедельника по пятницу можно прийти с 08:00 до 14:00, а в субботу – с 08:30 до 14:00. С собой надо взять паспорт гражданина России.

Для участников акции подготовили мастер-классы, поэтические утренники и мини-спектакли. Кроме того, в больнице можно будет получить пригласительные билеты в театры.

В России усовершенствуют систему контроля за качеством донорской крови. Ее компоненты будут тщательно проверять во всех без исключения случаях донации. Постановление о новых правилах заготовки донорской крови подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно новым правилам, исследования всей донорской крови на ВИЧ и гепатиты В и С при помощи ПЦР-диагностики станут обязательными для всей страны. Это позволит уже в первые сутки установить наличие инфекции, даже если сам донор не знает, что заражен. Прежде такими методами проверяли лишь короткоживущие компоненты, например тромбоциты, пояснили специалисты.

Особое внимание также будут уделять клиническому использованию компонентов крови. В частности, предполагается четко обозначить круг лиц, которые имеют право делать переливания.

Как считают эксперты, усиление лабораторного скрининга и введение дополнительных мер для контроля качества донорской крови помогут сделать переливания более безопасными для пациентов. Это позволит снизить до нуля риск заразиться опасной инфекцией, подчеркнули специалисты.