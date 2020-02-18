МГУ вошел в пятерку лучших университетов по версии Times Higher Education

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МГУ вошел в пятерку лучших университетов развивающихся стран по версии журнала Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.

В вузе отметили, что при составлении рейтинга учитывались образовательная составляющая, научно-исследовательская деятельность, трансфер знаний и международное сотрудничество.

"По каждому из этих критериев Московский университет год за годом усиливает свои позиции, и это особенно значимо как для сотрудников, так и учащихся вуза", – приводятся слова ректора МГУ академика Виктора Садовничего.

По его словам, ученые, преподаватели и сотрудники видят, что их работа оценена по достоинству, а студенты по праву гордятся учебой в вузе.

В МГУ отметили, что "рейтинги – это не самоцель, но они позволяют объективно смотреть на развитие вуза, так сказать "сверять часы", оперативно реагировать на внешние вызовы".

Ранее сообщалось, что Высшая школа экономики названа лучшим российским университетом в предметном рейтинге THE по направлению "Бизнес и экономика". Вуз занял 94-ю строчку списка.

Еще три российских вуза вошли в этом рейтинге в топ-500 – Казанский федеральный университет, МГУ, СПбГУ.