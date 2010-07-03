Эксперты составили рейтинг профессий будущего

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Эксперты портала hh.ru назвали профессии будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет, сообщает "Российская газета".
Самыми перспективными в рейтинге оказались биоинженеры. Они занимаются изучением и изменением свойств живого организма, что необходимо для развития медицины.
На втором месте оказались биофармакологи – специалисты, создающие новые биопрепараты. Тройку замкнули биоинформатики, они изучают и анализируют с помощью компьютерных программ данные в биологии и фармакологии.
Востребованы и проектировщики "умной среды" – ИТ-специалисты, разрабатывающие технологии, способные самостоятельно получать и передавать информацию, необходимую для их функционирования. Кроме того, в перечень включили специалистов по робототехнике, кибербезопасности, альтернативной энергетике, нейропсихологии, программистов, инженеров 3D-печати, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности.
Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру" ранее узнали, какие профессии россияне считают самыми интересными. На первом месте – профессия дизайнера, следом за ней – работа журналиста.
Интересны, по мнению опрошенных, также профессии артиста, врача, ученого и пилота. Наименее интересной назвали работу официанта, курьера, продавца, полицейского и финансиста.
По другим данным, в список самых скучных профессий для россиян вошли профессии охранника, бухгалтера, продавца, сторожа и уборщика. Эксперты отмечают, что за шесть лет этот перечень почти не поменялся.
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