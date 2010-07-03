Россияне назвали самые интересные профессии

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Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру" узнали, какие профессии россияне считают самыми интересными. На первом месте оказалась профессия дизайнера, сообщает RT.

За нее проголосовали 31,8% респондентов. Следом за ней расположилась работа журналиста – 28,9%.

Интересными, по мнению опрошенных, также оказались профессии артиста, врача, ученого и пилота. Наименее интересной назвали работу официанта, курьера, продавца, полицейского и финансиста. При этом почти 72% респондентов считают свою работу интересной.

По другим данным, в список самых скучных профессий для россиян вошли профессии охранника, бухгалтера, продавца, сторожа и уборщика. Эксперты подчеркивают, что за шесть лет этот перечень почти не поменялся.

А компания по трудоустройству HeadHunter выяснила, где работают самые счастливые соотечественники. Оказалось, что наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики.

Их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла из 10. На втором месте – сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем – управление персоналом (5,8 балла). Наименее счастливыми себя ощущают соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла) и представители рабочего персонала (4,7 балла).