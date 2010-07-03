Стало известно, кем работают самые счастливые россияне

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Экспертам удалось выяснить, где работают самые счастливые россияне. Опрос на данную тематику провела компания по трудоустройству HeadHunter. Об этом пишет ТАСС.
В компании заявили, что в ходе опроса респонденты оценивали свое счастье по шкале от 0 до 10.
"Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем – управление персоналом (5,8 балла)", – говорится в сообщении.
Из опроса также стало известно, представители каких профессий чувствуют себя несчастными.
"Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)", – добавили организаторы опроса.
В компании подчеркнули, что по регионам наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО (6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов). Самыми несчастными признали себя россияне из Ставропольского (4,5 балла) и Пермского краев (4,8 балла).
В HeadHunter также сообщили, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом говорят результаты исследования.
Уточняется, что опрос проводился с 21 по 27 октября. В нем приняли участие 5,5 тысячи россиян.
Ранее стало известно, что более половины российских школьников сталкивались с агрессией сверстников. Опрос подготовили представители компании "Михайлов и Партнеры".
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