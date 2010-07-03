Более половины российских школьников сталкивались с агрессией сверстников

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Порядка 57 процентов российских учеников сталкивались с теми или иными проявлениями агрессии за время обучения в школе. Результаты опроса, подготовленного компанией "Михайлов и Партнеры", представили на пресс-конференции в ТАСС.
"Две трети опрошенных считают, что в их школах царит дружелюбная атмосфера, при этом более половины отметили, что сталкивались с проявлениями агрессии", – указано в материалах исследователей.
К проявлениям агрессии российские школьники отнесли троллинг, угрозы, насмешки со стороны сверстников, толчки и побои, агрессию в интернете. 35 процентов (наибольшее количество) респондентов указали, что становятся объектом травли из-за одежды или прически.
Что касается действий тех, кто стал свидетелем агрессии, то подавляющее большинство опрошенных (48 процентов) признались, что готовы разнять драку. Всего 14 процентов респондентов стараются не обращать внимания на происходящее.
Исследование также рассмотрело отношение к сексуальной жизни среди школьников. Так, 75 процентов опрошенных считают допустимыми сексуальные отношения до заключения брака, а 66 процентов отметили, что уже вступали в такие отношения. При этом школьники достаточно лояльно относятся к ЛГБТ-сообществу.
Еще один пункт опроса коснулся темы политики. Более половины (67 процентов) опрошенных рассказали, что не интересуются российской политикой. 15 процентов школьников признались в симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Наконец, 75 процентов респондентов ответили, что не готовы участвовать в несогласованных митингах.
Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ разработало кодекс профессиональной этики для педагогов. Преподавателей призвали быть вежливыми, доброжелательными и тактичными по отношению к детям, родителям, другим педагогам.
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