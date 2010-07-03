В Вологде ученик начальных классов угрожал одноклассникам и учительнице

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

В Вологде ученик начальных классов угрожал расправой одноклассникам и учительнице. Это произошло на перемене в вологодской школе № 3, пишет "Комсомольская правда". Видеозапись инцидента попала в Сеть и вызвала скандал.

На кадрах младшеклассник сначала угрожает разбить голову другому ученику, а потом приподнимает его парту и все, что на ней было, падает на пол. Учительница делает школьнику замечание, и тогда его агрессия переключается на нее. Подойдя к учительскому столу, он кричит, что сломает преподавателю голову. Когда женщина поднимается с места, он толкает ее рукой.

Сейчас видеозапись изучают следователи.

По словам родителей других учеников, мальчик и раньше не раз вел себя агрессивно. Он мог брать чужие вещи, оскорблять, угрожать и провоцировать драки, утверждают в школе. Даже видеокамеры установили именно для того, чтобы получить доказательства такого поведения школьника.