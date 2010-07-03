В Вологде ученик начальных классов угрожал одноклассникам и учительнице

В Вологде ученик начальных классов угрожал расправой одноклассникам и учительнице. Это произошло на перемене в вологодской школе № 3, пишет "Комсомольская правда". Видеозапись инцидента попала в Сеть и вызвала скандал.
На кадрах младшеклассник сначала угрожает разбить голову другому ученику, а потом приподнимает его парту и все, что на ней было, падает на пол. Учительница делает школьнику замечание, и тогда его агрессия переключается на нее. Подойдя к учительскому столу, он кричит, что сломает преподавателю голову. Когда женщина поднимается с места, он толкает ее рукой.
Сейчас видеозапись изучают следователи.
По словам родителей других учеников, мальчик и раньше не раз вел себя агрессивно. Он мог брать чужие вещи, оскорблять, угрожать и провоцировать драки, утверждают в школе. Даже видеокамеры установили именно для того, чтобы получить доказательства такого поведения школьника.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.