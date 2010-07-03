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Общество

12:05

Россияне назвали лучшие города для переезда

общество

фото: depositphotos/dimaberkut

Россияне считают лучшими городами для переезда Санкт-Петербург, Москву и Краснодар. Чаще о переезде задумываются молодые люди от 25 до 34 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Самым востребованным городом оказался Санкт-Петербург (15% опрошенных). Далее следуют Москва и Краснодар – 8% и 6% соответственно. Лидером из числа регионов является Краснодарский край с результатом в 18%. Далее идут Подмосковье и Ленинградская область, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу, чаще всего в другой город переезжают мужчины (53%) и молодежь (72%). А самой популярной причиной переезда респонденты назвали перевод по работе (19%), из-за учебы (11%), а также по семейным обстоятельствам.

Опрос проводился по телефону 26 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Ранее был представлен рейтинг российских городов, кроме Москвы, совершивших заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет. Первое место занял Нижний Новгород. Следом разместился Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Казань.

Кроме того, Москва стала самым часто посещаемым российским регионом среди иностранных туристов. Следующую строчку после Москвы занимает Санкт-Петербург, следом идет Калининградская область. В топ-5 также попали Иркутская область и республика Бурятия.

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