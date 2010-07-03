Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Журнал Forbes представил рейтинг российских городов, кроме Москвы, совершивших заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.
Первое место занял Нижний Новгород. В послужном списке города такие крупные фестивали как Alfa Future People и "Арт-Овраг", также в этом городе, впервые вне Москвы, вручали премию "Инновация".
Следом разместился Санкт-Петербург. В северной столице развиты не только культурные мероприятия, но и социальные проекты – "Ночлежка", "Антон тут рядом". В городе немало старых букинистических магазинов, независимых работ стрит-арта и квартир-театров, где показывают спектакли, получившие "Золотую маску".
Тройку лидеров замыкает Казань. В столице Татарстана проходят молодежная архитектурная биеннале и фестиваль режиссуры "Ремесло". В городе благоустраивается территория вокруг озер Кабан и Лебяжье, реализуется программа развития парков и скверов.
Далее следуют Екатеринбург с Уральской индустриальной биеннале и Ельцин-Центром, Владивосток с Центром современного искусства "Заря" и Красноярск с Биеннале современного искусства и Ярмаркой книжной культуры.
Также в рейтинг вошли Тула (проект "Ясная поляна" и городское пространство "Искра"), Ярославль (проект Textil ), Кострома (арт-центр "Станция" и фабрика современных прикладных искусств "Хлебъ") и Иркутск (комплексная регенерация исторической среды и проект" Зимний университет").
Ранее Москва стала самым часто посещаемым российским регионом среди иностранных туристов. Следующую строчку после Москвы занимает Санкт-Петербург, следом идет Калининградская область. В топ-5 также попали Иркутская область и республика Бурятия.
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