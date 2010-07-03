Москва стала лучшим городом России для передвижения без автомобиля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва возглавила рейтинг городов России, которые наиболее удобны для передвижения без автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства "ТурСтат".

В список городов, где удобно перемещаться пешком или на велосипеде, вошли также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

За Москву проголосовали 27% опрошенных, за Санкт-Петербург – 21%, за Екатеринбург – 9%, за Калининград, Казань и Нижний Новогород – 6%.

Второй год подряд Москва попадает в десятку лучших мест мира для осенних путешествий по мнению CNN. Приезжающим в город советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".

Сергей Собянин рассказал, что реконструкция заброшенных территорий делает столицу привлекательнее для туристов. Мэр считает, что их число превысит 24 миллиона за этот год. Туризм приносит городу около 120 миллиардов рублей дохода, добавил он.

Также Москва лидирует среди российских регионов в плане работы с соотечественниками за рубежом. Столица сотрудничает с 260 организациями по всему миру.