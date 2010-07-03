Москва стала лучшим городом России для передвижения без автомобиля

Москва возглавила рейтинг городов России, которые наиболее удобны для передвижения без автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства "ТурСтат".
В список городов, где удобно перемещаться пешком или на велосипеде, вошли также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань и Нижний Новгород.
За Москву проголосовали 27% опрошенных, за Санкт-Петербург – 21%, за Екатеринбург – 9%, за Калининград, Казань и Нижний Новогород – 6%.
Второй год подряд Москва попадает в десятку лучших мест мира для осенних путешествий по мнению CNN. Приезжающим в город советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".
Сергей Собянин рассказал, что реконструкция заброшенных территорий делает столицу привлекательнее для туристов. Мэр считает, что их число превысит 24 миллиона за этот год. Туризм приносит городу около 120 миллиардов рублей дохода, добавил он.
Также Москва лидирует среди российских регионов в плане работы с соотечественниками за рубежом. Столица сотрудничает с 260 организациями по всему миру.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.