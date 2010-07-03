Число туристов в Москве может превысить 24 млн человек за год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин рассказал, что реконструкция заброшенных территорий делает столицу более привлекательной в туристическом плане, передает телеканал "Россия 1".

"Я думаю, что мы уверенно перевалим за 24 миллиона туристов в год. Это большая, просто огромная цифра", – отметил мэр.

Он также добавил, что туризм приносит городу около 120 миллиардов рублей дохода.

Кроме того, градоначальник поделился деталями того, как идет процесс реорганизации московских промзон. Ими, по словам Собянина, занято 20% территорий столицы. При реконструкции власти ориентируются на комплексное развитие, чтобы превратить площадки в ухоженные микрорайоны.

Так, в ходе реконструкции промзоны "ЗИЛ" появились 60 тысяч рабочих мест, хотя до реорганизации на производстве была занята всего тысяча человек. В настоящее время там строятся самая крупная в России школа на 2,5 тысячи учеников и жилой квартал, проводятся масштабные работы по благоустройству. Помимо этого, готовится открытие большого крытого тематического парка развлечений "Остров мечты".

В то же время реорганизация ждет Бадаевский завод. Исторические здания там сохранят, вписав новые строения в окружающую застройку. Проект сейчас находится в процессе разработки.

Ранее Собянин сообщил, что набережная Марка Шагала станет новым городским парком. Мэр рассказал об этом при осмотре хода работ по строительству набережной, подъездных дорог к парку развлечений "Остров мечты" и новым жилым кварталам.

"Получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыхом. Специальный рельеф будет защищать от шума и ветра", – отметил глава города.