Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN, сообщил Сергей Собянин.

"Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее был проведен опрос среди россиян на тему того, в каком городе или на каком курорте они хотели бы провести новогодние праздники. В этом рейтинге лидером стала Москва. Больше всего россияне хотели бы провести это время в Москве, на Байкале и в Санкт-Петербурге.

Какие направления для путешествий самые выгодные этой осенью

Накануне стало известно, что российские курорты Черноморского побережья лидируют в списке бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь. Готовый тур для двоих на семь дней в октябре обойдется в сумму от 29 100 рублей.

