Ростуризм планирует создать единую цифровую платформу для туристов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать единую электронную платформу, на которой можно будет получить туристические услуги, сообщает газета "Известия".
По ее мнению, такой платформой могли бы пользоваться и внутренние, и въездные туристы.
"Нужна большая единая доверенная цифровая среда, где турист мог бы найти любой тур, который ему был бы интересен. Забронировать отель, билет на любой вид транспорта, сразу же воспользоваться услугой гида и так далее", – подчеркнула она.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе идею оценила положительно. Однако, по ее словам, для оценки проекта нужны детали: кто сможет подключится к системе и кто будет ею управлять, кто сможет бронировать, на какие средства она будет разрабатываться и так далее.
Ранее россияне рассказали о планах на осенний отдых. В число самых популярных направлений входят Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.
38% респондентов хотят отдохнуть у моря. Экскурсионные туры по Европе интересуют 14% опрошенных. 6% участников опроса проголосовали за отдых на даче, 9% высказались за походы в лес или на рыбалку.
Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха за границей. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.
Эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.
При этом, как ранее сообщал телеканал Москва 24, треть россиян продолжает трудиться в отпуске. Согласно опросу, многие продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже. Люди проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты. При этом большинство респондентов утверждает, что делает это не по своей доброй воле, а по настойчивой просьбе руководителей.
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