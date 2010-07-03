Треть россиян в отпуске продолжают работать – опрос

Треть россиян продолжают трудиться в отпуске

Треть россиян в отпуске продолжают работать, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на данные опроса.

Как люди признались, они продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже. Многие проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты. При этом большинство респондентов утверждает, что делает это не по своей доброй воле, а по настойчивой просьбе руководителей.

По результатам исследования, еще 10 процентов работников соглашаются решать исключительно срочные вопросы. Полноценно отдыхают в отпуске лишь 19 процентов опрошенных.

