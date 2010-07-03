Стало известно, какие вопросы больше всего беспокоят россиян в поездках

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вопросы больше всего беспокоят россиян в поездках. В июле специалисты ведомства дали более шести тысяч консультаций о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, россияне особенно активно интересовались правами потребителей при покупке путевок и других туристических услуг. Этим вопросам было посвящено 27,6% консультаций.
В 17,4 % случаев туристы выражали опасения из-за эпидемиологической ситуации за рубежом. Они спрашивали о способах профилактики инфекционных и паразитарных болезней. Еще 16,5% консультаций Роспотребнадзора касались прививок от инфекций, а 8,3% – симптомов заболеваний, от которых туристы боятся пострадать на отдыхе. Кроме того, 7,9% обратившихся за советом хотели узнать о правилах безопасного поведения в турпоездке.
Ранее генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза назвал основные угрозы для туристов и посоветовал, как сделать отдых за рубежом максимально безопасным. Он подчеркнул, что особенно бдительными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, так как в жарком климате они могут обостриться. При необходимости нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, а также связаться со страховыми компаниями, представителями туроператора или генконсульством, напомнил Рогоза. Он также призвал российских туристов не злоупотреблять спиртными напитками, не проявлять беспечность при выезде на экскурсии и ни в коем случае не упускать из виду детей.
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