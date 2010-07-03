В Госдуме рекомендовали выбирать российские курорты

В Госдуме посоветовали россиянам вместо отдыха за границей летом выбирать российские курорты в целях безопасности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, передает его слова Агентство "Москва".
"Я рекомендую отдыхать в России всем, потому что здесь безопасно у нас. Здесь родной язык, понятные всем законы, правила, традиции. Я думаю, что мы должны прийти к тому, чтобы каждая семья на один месячный доход могла раз в год отдохнуть минимум неделю в хорошем санатории на берегу озера или моря, или в горах", – сказал Дегтярев.
Депутат отметил также, что в ближайшее время может появиться стратегия развития туризма в России до 2035 года. На комиссии по развитию туризма месяц назад рассматривался этот вопрос, подчеркнул Дегтярев.
Ранее МИД России рекомендовал выезжающим за границу туристам заранее заключать договоры добровольного медицинского страхования.
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