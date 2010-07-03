МИД напомнил российским туристам о важности договора ДМС

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Министерство иностранных дел России порекомендовало выезжающим за рубеж туристам заблаговременно заключать договоры добровольного медицинского страхования. Сообщение опубликовано в Twitter ведомства.

#Захарова: ‼️ Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, выезжающим за рубеж, вне зависимости от целей поездки и сроков пребывания за рубежом, заблаговременно позаботиться о заключении договора добровольного медицинского страхования. ‼️ pic.twitter.com/BJAczAx2Ct — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 17 июля 2019 г.



Добровольное медицинское страхование позволяет получать не только медицинские услуги, которые включены в гарантированное обязательное медицинское страхование, но и различные дополнительные программы, причем в медучреждениях с повышенным уровнем комфорта, за счет страховых компаний.

Ранее стало известно, что отели Турции снижают цены для российских туристов по причине низкого спроса. По оценкам туроператоров, в летний пик сезона загрузка курортов составит всего 80%, так что некоторые гостиницы предлагают скидки до 15%.