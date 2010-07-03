В Дубае ввели 30-дневное разрешение на алкоголь для туристов

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Власти Дубая в ОАЭ ввели бесплатную 30-дневную лицензию на приобретение алкоголя для туристов. Об этом пишет газета Khaleej Times.

По информации издания, эта мера призвана сократить число случаев, когда зарубежные туристы могли бы нарушить законы эмирата. Иностранцам, которые не являются мусульманами, разрешается употреблять спиртное, если у них есть специальная лицензия. Но прежде в Дубае такие лицензии выдавали только иностранцам с разрешением на постоянное жительство сроком на два года.

Теперь 30-дневное разрешение туристы могут получить бесплатно в любом магазине Maritime and Mercantile International (MMI). Эта компания занимается розничной продажей алкоголя в эмирате. Чтобы оформить лицензию, иностранцы должны заполнить анкету, а сотрудники магазина сделают копию их паспорта, включая страницу с печатью о въезде в Дубай.

Туристы получат памятку с правилами поведения на территории эмирата. В частности, иностранные гости не должны распивать алкоголь в общественных местах, за исключением баров и ресторанов. Им также запрещается появляться на публике в нетрезвом виде и управлять транспортными средствами после употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что жена правителя Дубая, шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с миллионами долларов. Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн уехала в Германию вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном.

