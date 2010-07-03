В ОАЭ назвали имя своего первого астронавта, который полетит к МКС

Первым представителем Объединенных Арабских Эмиратов в космосе станет астронавт Хазаа аль-Мансури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

В сентябре он должен отправиться к МКС на российском корабле "Союз". Ожидается, что первый астронавт из ОАЭ проведет на станции до полутора недель и вернется на Землю на спускаемом аппарате "Союза МС-12".Его дублер – Султан ан-Нияди.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что в общей сложности в 2019 году будет совершено четыре пилотируемых пуска. Кроме того, к МКС запустят три грузовых корабля.

