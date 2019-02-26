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16:50

"Роскосмос" назвал дату полета на МКС первого астронавта из ОАЭ

наука технологии

16:50

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов отправится к Международной космической станции (МКС) 25 сентября. Об этом говорится в программе полета МКС на 2019 год.

"25 сентября – транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-15" – с экипажем в составе космонавта Роскосмоса, астронавтов NASA и ОАЭ", – сообщает пресс-служба корпорации "Роскосмос".

В общей сложности в 2019 году будет совершено четыре пилотируемых пуска. Кроме того, к МКС запустят три грузовых корабля.

Подготовку к полету на МКС ведут два астронавта из ОАЭ – Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади. Недавно они завершили курс выживания зимой.

Ожидается, что первый астронавт из ОАЭ проведет на станции до полутора недель и вернется на Землю на спускаемом аппарате "Союза МС-12", уточняет "Интерфакс".

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наука технологии

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