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11:14

Две женщины выйдут в открытый космос 29 марта

наука

11:14

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Фото: NASA.gov

Астронавты NASA Кристина Кох и Энн Макклейн 29 марта выйдут в открытый космос. Об этом сообщает официальный блог Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В настоящее время на МКС находится только Макклейн. Кох вскоре отправится на станцию в составе американо-российского экипажа с космодрома Байконур.

Полет корабля "Союз МС-12" запланирован на 14 марта. Планируется, что россиянин Алексей Овчинин и астронавты США Ник Хейг и Кристина Кох проведут на орбите 204 суток.

Днем ранее Кох рассказала о предстоящем выходе в космос на предполетной конференции в российском Звездном городке.

Овчинин и Хейг должны были попасть на Международную космическую станцию еще в октябре прошлого года. Однако их полет прервался из-за аварии. В итоге космонавты совершили аварийную посадку в степях Казахстана. Высокотехнологичные грузы, которые "Союз МС-10" должен был доставить на МКС, спасти не удалось.

наука

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