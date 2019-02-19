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10:13

Два космических туриста полетят на МКС до конца 2021 года

наука туризм

10:13

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Фото: depositphotos/vampy1

Два космических туриста отправятся на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Соответствующий контракт подписала госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures, передает ТАСС.

Как уточняется, туристы полетят на МКС на одном корабле.

В "Роскосмосе" сообщили, что предприятия отрасли уже начали создавать пилотируемый корабль "Союз МС" и ракету-носитель "Союз-2" для полета туристов в космос.

Выполнение всех работ по созданию космической техники, как отметили в госкорпорации, будет осуществляться за счет средств космических туристов.

Ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" планируют предложить космическим туристам путешествие по "маршруту Гагарина". Это станет дополнительной услугой к стандартному полету на Международную космическую станцию.

Космический туризм практиковался в России с 2001 по 2009 год. За это время МКС посетили восемь путешественников.

наука туризм

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