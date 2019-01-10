Космических туристов отправят по "маршруту Гагарина"

В госкорпорации "Роскосмос" планируют предложить космическим туристам путешествие по "маршруту Гагарина". Это станет дополнительной услугой к стандартному полету на Международную космическую станцию. По словам Дмитрия Рогозина, переговоры о реализации проекта уже ведутся, передает телеканал Москва 24.
"Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина – хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью", – заявил Рогозин. Он добавил, что этот проект может принести стране "сотни миллионов долларов в год".
Туристические туры по маршруту Гагарина в космос могут появиться уже в 2020 году
Руководитель "Роскосмоса" уточнил, что корпорация после 2020 года может увеличить производство космических кораблей "Союз" для туристических целей. В декабре 2018 года Рогозин в своем микроблоге Twitter сообщал, что уже в 2020 году Россия сможет доставлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) по так называемой "короткой схеме". Перелет займет всего три часа.
Космический туризм практиковался в России с 2001 по 2009 год. За это время МКС посетили восемь путешественников. Затем туристическую программу свернули.
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