Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
На публике принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась с февраля. По информации издания, она убежала в Германию вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, запросив убежище. Там принцесса подала на развод. Уточняется, что с собой она взяла 31 миллион фунтов стерлингов – около 39 миллионов долларов.
Случившееся стало причиной дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. Согласно некоторым данным, премьер требовал у властей в Берлине выдать его жену и детей, но ему отказали.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch настаивала, чтобы власти ОАЭ рассказали о местонахождении дочери правителя Дубая, 32-летней принцессы Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум.
По данным организации, она пыталась покинуть страну, но ее задержали и вернули. Дочь правителя не видели с 2000 года. В ОАЭ же новости о насильственном удержании принцессы опровергли.
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