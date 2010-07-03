Цены на турпутевки до конца июля снизились на 30-40%

Турагентства начали реализовывать нераспроданные путевки в Болгарию, Доминикану, Кипр, Таиланд и Вьетнам. Скидки в отдельных случаях достигают 30-40 процентов.
"Это туры с вылетом в даты с конца июля и до 5 августа. При этом цена на них ниже, чем на обычные туры, которые можно будет купить на более поздние августовские даты", – цитирует Агентство "Москва" исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
По ее словам, неделя отдыха в трехзвездочном отеле по системе All inclusive на одного человека в Болгарии будет в среднем стоить 30 тысяч рублей, в Доминикане и Вьетнаме – 50-60 тысяч рублей.
Ранее в АТОР сообщили, что лидером рейтинга самых популярных направлений для отдыха летом 2019 года вновь стала Турция. Россия расположилась на втором месте. Ожидается, что именно на эти две страны придется 80 процентов всех проданных пакетных туров. Наряду с Россией и Турцией, в топ популярных курортов вошли Тунис, Черногория, Греция, Испания и Кипр.
При этом эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.
Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.
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