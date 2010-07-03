Российские туристы стали больше экономить на отдыхе

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Российские туристы стали экономить во время отдыха. Об этом свидетельствуют данные АТОР.

"Платежеспособность населения не растет, туристический рынок это на себе ощущает. Наши туристы всегда входили в пятерку, а то и тройку наиболее щедрых туристов по данным Всемирной туристской организации. Начиная с прошлого года, и в этом году эта тенденция сохраняется, туристы явно стараются экономить на месте отдыха – на экскурсиях, на дополнительных услугах, где-то даже на шопинге", – цитирует ТАСС исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По словам эксперта, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.

"Если раньше многих туристов устраивало наличие в турпакете только завтраков, то теперь путешественники стремятся к полному пансиону, чтобы сократить траты в ресторанах", – отметила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость летних зарубежных туров выросла до 103 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель был равен 80 тысячам рублей. Лидером рейтинга самых популярных направлений стала Турция. Россия расположилась на втором месте. Ожидается, что именно на эти две страны придется 80% всех проданных пакетных туров. В топ популярных курортов вошли Тунис, Черногория, Греция, Испания и Кипр.

Также эксперты назвали самые дешевые страны для летнего отдыха. В их число попали Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия. Самым дорогим направлением оказался остров Маврикий. Отдых в этой стране обойдется путешественникам в 395 тысяч рублей. Среди дорогих направлений также – Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария.

