Названы самые дешевые места для отдыха в бархатный сезон

Российские курорты Черноморского побережья лидируют в списке бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.
Готовый тур на эти курорты для двоих на семь дней в октябре обойдется в сумму от 29 100 рублей, в сентябре – минимум в 37 000 рублей.
Вторую строчку заняла Болгария. Туры туда в сентябре и октябре можно купить за 40 800 и 38 900 рублей соответственно. На третьем месте оказалась Турция с турами от 44 200 рублей.
Следом за ним расположился Тунис, а замкнула пятерку Греция. В топ-10 также вошли Кипр, Черногория, Хорватия, Испания и Италия.
В июне специалисты выяснили, что самыми дешевыми зарубежными курортами этим летом стали Турция, Грузия, Болгария, Греция, Черногория и Кипр. Отдохнуть вдвоем в этих странах можно за 50 тысяч рублей с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле.
Согласно одному из последних опросов, этим летом в отпуск собираются отправиться 52% россиян. Четверть из них планирует отдохнуть в России. За границу собираются поехать 18% участников исследования, на даче свободное время будут проводить 9% опрошенных.
Еще 40% пользователей сервиса сказали, что отдыхать этим летом не собираются. Порядка 8% пока не определились, уйдут ли в отпуск.
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