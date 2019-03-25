Почему русские туристы боятся отпуска и как побороть страх перед путешествием

Пора отпусков в разгаре. Многие перед путешествием переживают, как в чужой стране не остаться без денег, не потерять документы и не попасть в больницу или тюрьму. Рассказываем, как побороть свои страхи перед отпуском и насладиться летним отдыхом, не тревожась по пустякам.

Чего боятся россияне?

Перед началом сезона отпусков онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru провел интересный опрос и выяснил, чего боятся туристы из России, когда отправляются в путешествие в другие страны. Оказалось, самый популярный страх – потерять документы, об этом переживают 43 процента людей. Еще 25 процентов путешественников боятся попасть в больницу и 24 процента – в тюрьму. Следующим по популярности идет страх остаться без связи (10 процентов), а некоторые признались, что боятся потерять ключи от отеля или квартиры (три процента).

Lenta.ru также отмечает, что 16 процентов мужчин боятся потерять все свои деньги на отпуске, а 11 процентов женщин боятся стать жертвами сексуальных домогательств.

Как отмечает завкафедрой Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ Лариса Овчаренко, страхи абсолютно естественны для каждого человека:



Как правило, человек боится остаться некомпетентным, то есть не иметь возможности контролировать ситуацию вокруг себя. Отсюда и страхи с распространенными ситуациями в отпуске: потеря документов, багажа, денег.

На отдыхе мы все хотим чувствовать себя расслабленно и беззаботно, а нестандартные ситуации могут каждого вывести из зоны комфорта. Страх потери важных вещей связан в целом с общей тревогой человека. Тревога позволяет нам избежать опасности, таким образом, и на отдыхе в незнакомом месте срабатывают инстинкты самосохранения.

Мы всегда переживаем о неожиданностях, которые могут случиться в жизни. А на отдыхе расслабляемся, снижаем собственный контроль, поэтому страхи увеличиваются: вдруг я с чем-то не справлюсь или не найду решения в нестандартной ситуации?

Как подготовиться?

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Чтобы избежать лишнего стресса перед путешествием, можно создать чек-листы для подготовки. Прописываете там полный перечень вещей, которые понадобятся в отпуске, чтобы перед закрытием чемодана финально сверить все его содержимое с вашим списком. Если боитесь потерять документы, сделайте их ксерокопии и разложите по разным карманам чемоданов, еще одну копию положите в ручную кладь и одну – в нагрудный карман, чтоб уж наверняка. Также сфотографируйте ваши документы на телефон. Даже если потеряется багаж и украдут телефон, одна копия точно останется у вас в кармане.

Если вы переживаете о своем здоровье в чужой стране, во-первых, предусмотрите аптечку с необходимыми лекарствами и средствами первой помощи. В любой аптеке вам подскажут минимальный набор (антисептик, бинт, обезболивающее, средство от солнечных ожогов, пищеварительное средство). Во-вторых, запишите номера телефонов страховых служб, чтобы в случае экстренной ситуации они были под рукой. Дополнительно перед вылетом можно посмотреть на картах и записать адреса ближайших к вашему отелю больниц. Если в страховой службе вас не успеют вовремя сориентировать или что-то критичное случится в ночное время, вы сможете самостоятельно добраться до больницы, где окажут помощь.

По словам психолога Ларисы Овчаренко, страх попасть в неприятную ситуацию для своего здоровья чаще встречается у женщин, направляющихся в южные страны. Одними из самых основных переживаний у девушек являются столкновения с ядовитыми растениями, змеями и пауками. Вдруг что-то случится с их красотой, кожей или возникнут высыпания от репеллентов. Чтобы не попасть в ситуации с неприятными последствиями, изучите информацию в интернете о стране и опасностях, с которыми вы можете там столкнуться.

Еще один распространенный страх – аэрофобия. Здесь вновь срабатывает тот факт, что в самолете человек боится остаться в ситуации, которая вне его контроля. В таких случаях психологи вновь напоминают о том, что, несмотря на катастрофы, самолет все равно по статистике остается самым безопасным видом транспорта.

Важно вернуть ощущение контроля над ситуацией хотя бы в том микропространстве, в котором вы находитесь. Для этого попробуйте контролировать свое тело, дыхание, поведение или просто переключите внимание на что-то другое. Так, американский пилот с 40-летним стажем Рон Нильсен при страхе турбулентности рекомендует воспользоваться простым трюком. Нужно взять простую ручку в ту руку, которой вы обычно не пишете (если вы правша, взять ее левой рукой), и начать выводить на листе бумаги свое имя, пока не закончится зона турбулентности. Это позволит отвлечься и отпустит эмоциональное напряжение.

Действительно, здесь мы создаем необычную задачу для мозга, поэтому он переключается со страха на нечто новое.

При сильном страхе у нас эмоции начинают доминировать над рациональным. Когда мы мозгу ставим эту задачу, то рациональное выступает на первый план, эмоциональная доминанта снижается, и мы получаем успокоение, снижение тревоги.





Лариса Овчаренко завкафедрой Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ Помимо трюка с написанием имени, можно использовать любое другое переключение, которое заставит нас думать: чтение журнала, разгадывание кроссвордов, разговор с соседом. Мамам хорошо помогают переключение на детей и заботы о них.

Когда уже приехали на место

Фото: depositphotos/ gpointstudio

Иногда по приезде в другую страну мы можем почувствовать себя дискомфортно, можем бояться выходить в город, оказаться в небезопасности или потеряться в незнакомом месте. Для снятия напряжения рекомендуем сфотографировать адрес и сам отель, в котором вы остановились. Так вы всегда сможете попросить о помощи и показать, куда вам надо добраться, если потерялись. Помимо этого, постарайтесь запомнить ориентиры вокруг себя, у отеля, чтобы чувствовать себя увереннее и знать дорогу обратно. И лучше заранее поинтересоваться, где находится консульство РФ, куда всегда можно обратиться за помощью.

Чтобы культурно адаптироваться в стране, изучите, какие основные требования здесь предъявляют как к гостям, так и к местным жителям. Если едете в рамках тура, хотя бы послушайте гида. Обычно они озвучивают самые важные моменты и ошибки туристов. Не стоит игнорировать и информационные стенды в отелях и брошюры, которые часто выдают иностранным гостям, чтобы познакомить с местными правилами поведения.

К культурным нормам относятся и страхи женщин о сексуальных домогательствах. Обычно это связано с тем, что женщины не знают, что будет воспринято в их поведении как нормальное или ненормальное. Есть особенности, которые для нашей страны кажутся обычными в поведении, а для мужчины в другой культуре могут выглядеть вызывающими. Плюс на отдыхе в жарких странах одежда более открытая, а количество спиртного превышает привычный уровень. Это снимает контроль, позволяет вести себя более раскованно и отчасти не следить за поведением. Поэтому нужно четко понимать, для чего вы едете на отдых, что можете себе позволить и с какой целью. Следование хотя бы общечеловеческим ценностям поможет вам комфортно себя чувствовать на любой новой территории в любой стране.