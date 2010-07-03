Скалодром открылся в "Лужниках"

15:58
15:58
Поделиться в социальных сетях:
Фото: vk.com/mossobyanin
В спорткомплексе "Лужники" открылся скалодром с шестью стендами разного уровня сложности, сообщил Сергей Собянин.
"В "Лужниках" открылся большой скалодром: шесть стендов разного уровня сложности. Самый высокий – 16 метров", – написал мэр в микроблоге в Twitter.
Он подчеркнул, что теперь там можно не только активно проводить время, но и устраивать соревнования международного уровня.
А 17 сентября в "Лужниках" открылось экстремальное развлечение "Зиплайн". Это две параллельные линии стального каната.
По ним два посетителя одновременно спускаются от зоны старта к зоне финиша с помощью специальных роликов. Длина маршрута составляет 207 метров. Пассажир преодолевает это расстояние за 25 секунд со скоростью минимум 40 километров в час. Спускаться могут и дети, и взрослые.
7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в тестовом режиме Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Для посетителей центр станет доступен до конца 2019 года.
Новый плавательный центр возвели на месте старого бассейна, в котором прошло три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР.
Под крышей дворца разместили три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых на три дорожки каждый. Имеется возможность размещения мобильных трибун на 250 мест. Бассейны плавательного центра в Лужниках отвечают олимпийскому стандарту Международной федерации плавания.
В здании сделают аквапарк с девятью горками и бассейнами, тренировочные залы, фитнес- и СПА-центр; боксерский клуб; гимнастический центр; центр спорта для всей семьи; серф-центр. Между спортивной и развлекательной зонами установлена прозрачная стена, на которой смонтирован медиафасад.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что число посетителей спорткомплекса "Лужники" после ввода новых объектов может увеличиться до 10 миллионов. По его словам, к 2020–2021 годам город получит полностью реконструированный комплекс.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: