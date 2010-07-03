Скалодром открылся в "Лужниках"

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В спорткомплексе "Лужники" открылся скалодром с шестью стендами разного уровня сложности, сообщил Сергей Собянин.

"В "Лужниках" открылся большой скалодром: шесть стендов разного уровня сложности. Самый высокий – 16 метров", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что теперь там можно не только активно проводить время, но и устраивать соревнования международного уровня.

А 17 сентября в "Лужниках" открылось экстремальное развлечение "Зиплайн". Это две параллельные линии стального каната.

По ним два посетителя одновременно спускаются от зоны старта к зоне финиша с помощью специальных роликов. Длина маршрута составляет 207 метров. Пассажир преодолевает это расстояние за 25 секунд со скоростью минимум 40 километров в час. Спускаться могут и дети, и взрослые.

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в тестовом режиме Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Для посетителей центр станет доступен до конца 2019 года.

Новый плавательный центр возвели на месте старого бассейна, в котором прошло три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР.

Под крышей дворца разместили три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых на три дорожки каждый. Имеется возможность размещения мобильных трибун на 250 мест. Бассейны плавательного центра в Лужниках отвечают олимпийскому стандарту Международной федерации плавания.

В здании сделают аквапарк с девятью горками и бассейнами, тренировочные залы, фитнес- и СПА-центр; боксерский клуб; гимнастический центр; центр спорта для всей семьи; серф-центр. Между спортивной и развлекательной зонами установлена прозрачная стена, на которой смонтирован медиафасад.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что число посетителей спорткомплекса "Лужники" после ввода новых объектов может увеличиться до 10 миллионов. По его словам, к 2020–2021 годам город получит полностью реконструированный комплекс.