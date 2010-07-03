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16:07

Ледовый дворец в "Лужниках" достроят к 2020 году

спорт город

16:07

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Фото: stroi.mos.ru

Ледовый дворец "Кристалл" в спорткомлексе "Лужники" планируется открыть в 2020 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Его строительство идет по графику. Глава ведомства Олег Антосенко рассказал, что на объекте работает 180 человек.

Сейчас ведутся работы по устройству кровли, монтажу внутренних инженерных систем, кладке стен и перегородок, устройству полов и монтажу фасада.

Новый ледовый дворец площадью 24,5 тысячи квадратных метров возводится на месте старого комплекса. Он будет включать две полноразмерные ледовые арены.

В здании расположится SPA-зона с 25-метровым бассейном, фитнес-клуб с площадкой для детей и несколькими многофункциональными залами для групповых занятий.

К Дню города в "Лужниках" откроют Дворец водных видов спорта. После реконструкции в центре станет в два раза больше дорожек, появятся три бассейна и детский аквапарк. Там также разместятся спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и серфинг-тренажер. После реконструкции здание оформят в стиле хай-тек.

Помимо Дворца водных видов спорта, на территории комплекса появятся Центр художественной гимнастики и теннисный центр. Кроме того, специалисты обновят универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.

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спорт город

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