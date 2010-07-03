Дворец водных видов спорта в "Лужниках" в Москве откроют ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" в Москве планируют открыть к Дню города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

Заммэра отметил, что все работы планируют закончить к началу августа. Он уточнил, что основные работы во Дворце уже выполнены, сейчас начались пуско-накладочные работы.

После реконструкции в центре станет в два раза больше дорожек, появятся три бассейна и детский аквапарк. Там также разместятся спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и серфинг-тренажер. После реконструкции здание оформят в стиле хай-тек.

Помимо Дворца водных видов спорта, на территории комплекса появятся Центр художественной гимнастики, ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр. Кроме того, специалисты обновят универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.