Дворец водных видов спорта в "Лужниках" в Москве откроют ко Дню города

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" в Москве планируют открыть к Дню города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
Заммэра отметил, что все работы планируют закончить к началу августа. Он уточнил, что основные работы во Дворце уже выполнены, сейчас начались пуско-накладочные работы.
После реконструкции в центре станет в два раза больше дорожек, появятся три бассейна и детский аквапарк. Там также разместятся спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и серфинг-тренажер. После реконструкции здание оформят в стиле хай-тек.
Помимо Дворца водных видов спорта, на территории комплекса появятся Центр художественной гимнастики, ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр. Кроме того, специалисты обновят универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.
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