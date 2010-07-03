Столичные власти предрекли рост посещаемости "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 10 миллионов может вырасти число посетителей спорткомплекса "Лужники" после ввода новых объектов. Этого не исключает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

По его словам, к 2020–2021 годам город получит полностью реконструированный комплекс.

"Сегодня уже "Лужники" посещают порядка 4–4,5 миллиона посетителей в год. С окончанием строительства всех объектов считаем, что в "Лужниках" будет до 10 миллионов", – отметил замглавы города.

В планах построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр.

Помимо этого, специалисты реконструируют универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.

После реконструкции в здании появится многофункциональный зал с более чем тремя тысячами зрительских мест. Помещение подойдет для волейбола, баскетбола, мини-футбола и других игровых видов спорта.

Отмечается, что ежегодно столичные власти планируют открывать до 20 спортобъектов. В частности, уже ко Дню города в "Лужниках" собираются сдать Дворец водных видов спорта.