Столичные власти предрекли рост посещаемости "Лужников"

До 10 миллионов может вырасти число посетителей спорткомплекса "Лужники" после ввода новых объектов. Этого не исключает заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
По его словам, к 2020–2021 годам город получит полностью реконструированный комплекс.
"Сегодня уже "Лужники" посещают порядка 4–4,5 миллиона посетителей в год. С окончанием строительства всех объектов считаем, что в "Лужниках" будет до 10 миллионов", – отметил замглавы города.
В планах построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр.
Помимо этого, специалисты реконструируют универсальный спортивный зал "Дружба". Его собираются открыть до конца года.
После реконструкции в здании появится многофункциональный зал с более чем тремя тысячами зрительских мест. Помещение подойдет для волейбола, баскетбола, мини-футбола и других игровых видов спорта.
Отмечается, что ежегодно столичные власти планируют открывать до 20 спортобъектов. В частности, уже ко Дню города в "Лужниках" собираются сдать Дворец водных видов спорта.
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