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12:35

В "Лужниках" появилось экстремальное развлечение "Зиплайн"

город общество

12:35

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Фото: stroi.mos.ru

В спорткомплексе "Лужники" открылось экстремальное развлечение "Зиплайн". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году на территории "Лужников" вместе с открытием скалодрома, открытия веревочного парка, большого количества детских площадок, беговой дорожки на набережной, появился еще и "Зиплайн". Он становится еще одним элементом приключений в "Лужниках", – сказала заместитель директора по коммуникациям и продвижению АО "Лужники" Юлия Журкина.

Впервые в столице реализован подобный проект. Троллей представляет собой две параллельные линии стального каната. По ним два посетителя одновременно спускаются от зоны старта к зоне финиша с помощью специальных роликов.

Длина маршрута составляет 207 метров. Пассажир преодолевает это расстояние за 25 секунд со скоростью минимум 40 километров в час. Могут спускаться и дети, и взрослые. Ограничения: вес человека должен быть в пределах от 30 до 120 килограммов.

Оборудование поставила французская компания Petzl.

Аттракцион будет работать сезонно с 1 апреля по 15 ноября, каждый день с 10:00 до 20:00. На его график могут повлиять погодные условия – сильный порывистый ветер или риск попадания молнии.

В день планируют принимать около 100 посетителей. Стоимость посещения начинается от 800 и достигает 1,5 тысячи рублей за спуск.

Также в "Лужниках" в будущем появится высотный веревочный парк. Помимо этого, в рамках создания спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется построить горнолыжные склоны, лыжные трассы, парк для скалолазания и два трамплина.

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город общество

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