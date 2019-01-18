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14:27

Дворец единоборств в Лужниках начнут строить в 2019 году

город строительство

14:27

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дворец единоборств в Лужниках построят по проекту архитектурного бюро UNK Project в стиле функционализм. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Особенность внешнего облика здания в том, что стены и потолки будут почти полностью прозрачными. Это будет трехэтажный стеклянный павильон с колоннами из нержавеющей стали. "Одну его часть займет Международный центр самбо, а другую – Центр бокса. На крыше сделают беговые дорожки для кардиотренировок", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Строительные работы начнутся уже в этом году и завершатся до конца 2021 года. Здание возведут неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса. Площадь объекта – 10-15 тысяч квадратных метров.

Также отмечается, что на первом этаже разместятся тренажерные залы, два круглогодичных бассейна с зоной спа. Второй уровень предназначен для тренировочных залов для борцов. На третьем этаже организуют зоны для проведения соревнований с трибунами. На фасаде дворца установят большой медиаэкран.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" сформируют спортивный кластер. Там построят центр самбо и бокса, детский клуб, специализированную школу, национальный музей самбо и офисы международных федераций. В адресной инвестиционной программе также предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы".

город строительство

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